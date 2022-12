Streamer sur Twitch, Kameto raconte son histoire

Suivi sur Twitch par 1,5 million de personnes

“Mes darons sont nés en Algérie. Ils ont un peu trimé en arrivant en France. Ils comptaient beaucoup sur moi. Ils voulaient vraiment que je sois assidu à l’école, que je sois médecin mais j’avais trop la tête prise par les jeux vidéos”. C’est l’histoire d’un jeune homme dont la vie a changé grâce aux jeux vidéo, c’est l’histoire du streamer français Kameto. Né en 1995 à Corbeil-Essonnes, Kamel Kebir emprunte le pseudo “Kameto” sur StarCraft, en hommage à son oncle disparu. Aujourd’hui, il est suivi sur la plateforme Twitch par 1,5 million d’internautes. Et il streame “beaucoup, entre 6 à 10 heures par jour, 6 jours sur 7”. Jeux vidéos : leur arrivée en France il y a 30 ans

Tout a commencé il y a quelques années… “Ma toute première console, je l’ai reçue le jour de ma circoncision. Chez les musulmans, c’est assez répandu. J'ai eu la Game Boy Color”. Quelques années plus tard, il se met en tête de jouer à StarCraft mais pour ça, il lui faut “un bon PC”. “J’avais un prix en tête : 600 balles. Du coup je faisais plein de petits boulots, des formatages de PC, j’écrivais des lettres pour les gens du quartier qui ne savaient pas faire leur lettre de motivation ni leur CV”. Streameuse, Barbara alias Maghla raconte son histoire

“A ce moment-là, l'école ça sort de ma tête, je suis à fond dans le jeu”

“Et après des mois et des mois, je récolte les 600 balles, j’installe StarCraft et là c’est… pfff, c’est fini. L’école ça sort de ma tête. Je suis à fond dans le jeu. Ça t'apprend le multitask, à faire plein de choses en même temps” explique le streamer. Après StarCraft, il se lance sur League of Legends (LoL). En 2014, il participe à une compétition d’e-sport lors de la Paris Games Week. “Je suis arrivé j’étais stressé. Il y avait une scène, il y avait tout le monde. C’était streamé, je tremblais”. En 2015, il rejoint le Web TV d’Eclypsia en Angleterre à seulement 19 ans. ZEvent 2022 c'est parti !

En 2017, il se concentre sur sa carrière solo sur sa chaîne Twitch. “Au début j’avais du mal à être moi-même pendant mes streams parce qu’il y avait un peu de stress et je n'étais pas habitué à le faire. Ma communauté est passionnée, elle n'est pas fausse. C’est pour ça que je les aime. Peu importe ce qui va se passer, on est toujours ensemble” explique Kameto. Depuis 2018, il participe chaque année au Z Event. “Le Z Event c’est là où j’ai le plus d’émotions en général. J’ai l’impression d'enfin servir à quelque chose de bien. On est là pour une bonne cause”. Création de la série Plus jamais gros, lancement d’une équipe d’esport, Kameto multiplie les projets. Samuel Etienne : de Questions pour un Champion à Twitch