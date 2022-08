Sur scène, elle performe habillée en homme

*“Le drag, c’est engagé, c’est une histoire, c’est politique” *

"Un drag king, pour être très simple, c'est une personne qui va performer le genre masculin. De la même façon qu'une drag queen, c'est une personne qui va performer le genre féminin." Morgane est drag king. Sur scène, elle se déguise en homme et devient Thomas Occhio. Pour la jeune femme, ce genre de performances lui sert à "raconter des histoires". "Le drag, c'est engagé, c'est une histoire, c'est politique. Et moi, j'ai envie de parler aux gens. J'estime qu' en tant qu'artiste, quand je prends cette place sur scène, je dois transmettre quelque chose."

"On va aller caricaturer les hommes, on va les critiquer et on va dire qu'on n'est pas d'accord." Avec son personnage de drag, Morgane dresse une caricature de la société masculine. Son personnage, Thomas, est né de Vesper, un ancien personnage burlesque incarné par la jeune femme. "Directement, quand on m'a demandé : 'Quelles seraient tes idées, quelles sont tes envies avec ce premier solo ?' J'ai eu l'image d'un homme qui arrivait sur scène, automatiquement, tout de suite. Je voulais apparaître en homme sur scène et faire un effeuillage." En 2021, Morgane a joué dans King Max, un court métrage réalisé par Adèle Vincenti-Crasson.