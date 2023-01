Top 10 des films plus vus au cinéma en France en 2022

Avatar 2 à la 1ère place

Sur la première marche du podium : la superproduction de James Cameron, Avatar 2, qui a engendré plus de 6,9 millions d'entrées selon le palmarès réalisé par JP Box-Office. Le film explore des régions encore mystérieuses de la planète Pandora et ses habitants. En seconde position, on trouve le film de Joseph Kosinski, avec Tom Cruise, Val Kilmer et Jennifer Connelly, Top Gun : Maverick qui a fait 6,7 millions d'entrées. A la troisième place du classement, on trouve Les Minions 2 : Il était une fois Gru de Kyle Balda pour Universal Pictures avec 3,8 millions d'entrées.

A la 4e place : Jurassic World 3 (3,5 millions d'entrée), dans lequel jouent notamment Chris Pratt, Laura Dern et Jeff Goldblum, suivi par Black Panther 2 avec Michael B. Jordan et Letitia Wright (3,4M), Doctor Strange 2 avec Rachel McAdams et Benedict Cumberbatch (3,2M) et The Batman avec Robert Pattinson et Zoë Kravitz (3M). En 8e position du classement, se situe le film Thor 4 avec Chris Hemsworth et Natalie Portman qui a engendré 2,9 millions d'entrées. En 10e et dernière place du palmarès, on trouve Uncharted avec Tom Holland et Mark Wahlberg (2,5 millions).