Les meilleures infos de l’année 2022

Des droits de l’homme, au sport, à la science…

En 2022, il n'y a pas eu que de mauvaises nouvelles. Il y en a aussi eu de très bonnes. Voici les meilleures d'entre elles.

Le 21 août, Singapour décriminalise les relations sexuelles entre hommes, mais pas entre femmes. "Nous saluons l'annonce, par le Premier ministre de Singapour, de l'abrogation de la section 377A du Code pénal, qui criminalise les comportements sexuels entre hommes", déclarait Ravina Shamdasani, porte-parole du Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme.

À la COP27, le 20 novembre, un fonds "pertes et dommages" est créé pour aider financièrement les pays en développement touchés par le dérèglement climatique. "Cette COP a fait un pas important vers la justice. Je salue la décision d'établir un fonds pour les pertes et dommages et de le rendre opérationnel dans la période à venir. Il est clair que cela ne suffira pas, mais il s'agit d'un signal politique indispensable pour rétablir une confiance brisée", pensait António Guterres, secrétaire général de l'ONU.