Top 10 des musiques sur TikTok en France en 2022

Le rap, style musical de l’année

Cette année, le rap était le style musical le plus écouté sur la plateforme TikTok. Sur la première marche du podium des titres les plus utilisés dans les vidéos par les utilisateurs en France, on trouve le rappeur 1pliké140 avec le morceau Canada suivi par les artists rap, Naps et Gims, avec Best Life. La troisième place est occupée par le rappeur français Gazo avec son titre Die. Soolking se positionne en 4e place avec Suavemente. L’artiste nigérian Ckay est 5e du classement avec Love Nwantiti. CKay explique les vraies paroles de Love Nwantiti

Sur les autres marches du podium, se trouve successivement DJ Kayz, Keblack et Naza avec le morceau Com’dab, le rappeur suédois Yung Lean avec Ginseng Trip 2002, la chanteuse britannico-albanaise Dua Lipa en featuring avec l’artiste belge Angèle sur le titre Fever. En fin de classement, à la 9e place, se situe Kim et Gazo pour Love & Lové et l’artiste rap marseillais Jul pour J’ai tout su, qui occupe la dixième et dernière marche du podium. Dans la zone avec JuL - partie 1