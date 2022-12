CKay explique les vraies paroles de Love Nwantiti

“Love Nwantiti ça désigne l’amour dans le couple”

"Des gens de tous les pays lui ont donné tellement de sens différents. J'ai entendu que des Français disaient "poulet", ce n'est pas "poulet" !" explique CKay à propos de son hit Love Nwantiti, qui a connu un succès en France et à l'international. "Tout le monde le dit différemment. Les Indiens disent "polay", car apparemment c'est un mot qui existe en hindi. Tout le monde s'amuse avec ce mot, c'est marrant".

Nwantiti Love est devenu numéro au top Shazam Monde. "Unle, c'est une exclamation. En fait, ce mot n'existe dans aucune langue. C'est ma langue à moi. J'étais en freestyle, j'ai sorti ça et j'ai trouvé que ça sonnait super bien. C'est une exclamation, comme quand on dit "OMG", tu vois ? Ou comme quand on dit "putain", ou "wahou", un truc comme ça". L'artiste parle également l'igbo dans sa chanson, une langue du sud-est du Nigéria. "C'est la tribu d'où je viens. "Love Nwantiti" ça signifie "petit amour", littéralement, mais en contexte, ça désigne aussi l'amour dans un couple. Quand on voit un couple, qu'on se sent bien en les voyant car l'amour leur va bien, on dit aussi "love nwantiti".

Un premier remix de Love Nwantiti par DJ Yo!

Pour composer la chanson, CKay a utilisé "une sorte de base de highlife mais avec ma propre approche. C'est simplement un genre musical avec de la guitare qui a été créé dans la première moitié dans les années 40 ou 50. C'est un mélange de jazz hawaien et un petit peu de jazz espagnol et on y a rajouté des rythmes africains et c'est devenu le highlife." La version acoustique du morceau a été remixée par un jeune DJ mauricien, DJ Yo! "Il l'a mise en ligne. C'est dingue, parce qu'on n'était même pas au courant. C'était une version illégale. Mon équipe a dû faire valoir ses droits sur le morceau" explique CKay. Cette première version illégale connaît un premier succès avant qu'il le soit pour la version officielle.

Sur le réseau social TikTok, Love Nwantiti est utilisée pour des mèmes, des vidéos de danse, de maquillage, de mode, de voyage… "Les gens l'ont utilisé pour toutes sortes de choses, des gens de différentes cultures. Et le morceau est devenu encore plus viral que la première fois. C'était fou de voir le morceau monter, battre de plus en plus de records, dans plein de pays, il est numéro 1 dans tellement de pays. C'est dingue, car les gens ne comprennent sûrement même pas les paroles" s'en amuse le musicien nigérian.