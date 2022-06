Tribeca : visite du mythique United Palace

En 1969, un pasteur rachète le lieu et le sauve

“Merci le United Palace de ne pas avoir transformé ce lieu en un multiplexe de 200 salles” a déclaré Robert De Niro, cofondateur du festival de Tribeca. C’est là que JLo a montré pour la première fois son documentaire Halftime, mais ce théâtre historique de New York a échappé de peu à la démolition. Voici l’histoire du United Palace. Dans les années 30, ce lieu était déjà un cinéma. À l’arrivée des multiplexes, il est menacé de démolition. Mais en 1969, après une projection de 2001, l’Odyssée de l’espace de Stanley Kubrick, un pasteur du nom de Reverend Ike a acheté le lieu et l’a sauvé. “Pendant de nombreuses années, ses offices faisaient venir une foule de gens. Aujourd’hui, on a 3400 places et il faisait tenir près de 5000 personnes” explique Greg Ippolito, guide touristique au United Palace, situé à Washington Heights, un quartier au nord de Manhattan. Robert De Niro et Jane Rosenthal racontent les origines du Tribeca Film Festival

“En 2013, un ami de la ville que vous connaissez peut-être, Lin-Manuel Miranda, a contribué à faire revenir les films au Palace. Il a fait don d’un projecteur DCP flambant neuf et a lancé un financement participatif pour acheter un écran et un son. On a été sauvés dans les années 1960, on est devenus le United Palace et, finalement, en 2016, on a été classés monument historique. Personne ne peut acheter ce lieu et en faire un parking ou un casino. Il restera toujours le United Palace” ajoute le guide touristique. Broadway, Central Park, Empire State Building, Ellis Island, Union Square… le théâtre United Palace a rejoint le club des lieux emblématiques de la ville de New York. Brut a rencontré Emma Thompson au festival de Tribeca