Tuto confinement : comment garder un animal à la maison

Bibi est une star d’Internet. Mais elle respecte le confinement, comme tout le monde. Et elle peut toujours compter sur son humaine Marie Papillon pour bien s’occuper d'elle.

Promener son chien

La première chose à faire quand on est confiné et qu’on a un chien, c’est le sortir. Oui je sais, c’est chiant, mais bon, on n’a pas le choix. Normalement, ça nous fait chier de sortir le chien, mais là, c’est trop cool. C’est la seule sortie qu’on a de la journée, donc autant en profiter.

Chaque fois que je sors Bibi, j’ai l’impression d'être un repris de justice et que Bibi c’est mon bracelet électronique.

Faire du sport

La deuxième chose à faire, utile pour garder la forme, c’est le sport. Ça permet aussi à votre chien de garder la forme. Comme Bibi. Il a des abdos en béton.

Faire des lives Instagram

La troisième chose, c’est faire des lives Instagram. Ça permet à votre chien de garder contact avec ses amis chiens. C’est super important, parce que nous, on a accès à nos amis, mais nos chiens, il faut aussi qu’ils aient un lien social. Ils discutent de pleins de trucs. Leurs balades, les croquettes. Ils discutent d’os aussi.

Jouer avec son chien

Ce qui est chouette avec Bibi, c’est que comme elle n’a plus trop de dents, ses os durent très, très longtemps. Son os actuel a un an et demi, environ.

S’excuser auprès de lui

Bibi est déjà crevée du confinement. Excusez-vous auprès de votre chien du mois qu’il va passer, parce que qu’il va être votre souffre bisous (et non pas votre souffre-douleur). Faites-lui beaucoup de bisous aussi.