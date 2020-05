Un concert mondial organisé par Lady Gaga et Global Citizen diffusé en live sur Brut

Lady Gaga : chanteuse, performeuse, actrice et militante

Elle vient d’aider à lever 35 millions de dollars pour la recherche contre le Covid-19, c’est une icône de la communauté LGBTQ+ : c’est Stefani Germanotta, alias Lady Gaga.

Lady Gaga naît à New York en 1986 et grandit aux côtés de sa sœur cadette, Natali. À 4 ans, elle commence à apprendre le piano toute seule. À 13 ans, elle écrit sa première ballade et un an plus tard, elle commence à se produire dans des bars.

Victime de viol et de harcèlement

Durant ses années au lycée, elle est harcelée. À 19 ans, elle est victime de viol. Un traumatisme qui l’a rendue plus forte, estime la chanteuse : « Quand j’étais jeune, je n’avais pas confiance en moi, j’ai été harcelée à l’école, je ne croyais pas en moi. Mais quand j’ai eu 19 ans, j’ai décidé que je voulais devenir musicienne et je me suis mise à battre le pavé à frapper à toutes les portes pour pouvoir chanter n’importe où. »

À 20 ans, Lady Gaga sort son premier single, Just Dance, qui est un succès immédiat. En 2011, son titre Born This Way s’impose rapidement comme le nouvel hymne de la communauté LGBTQ+. Quelques mois plus tard, elle réaffirme son soutien à la communauté LGBTQ+ en participant à l’Europride de Rome.

Icône LGBTQ+

À 25 ans, après le suicide de l’un de ses jeunes fans, elle crée la Born This Way Foundation pour soutenir les adolescents en difficulté. À 29 ans, elle sort une chanson pour dénoncer les viols sur les campus des universités. En juin 2016, elle participe à une veillée en hommage aux victimes de la fusillade dans la boite de nuit gay d’Orlando.

Quelques mois plus tard, Lady Gaga sort son cinquième album studio, Joanne, en hommage à la sœur de son père décédée à 19 ans d’un lupus. À 30 ans, elle est choisie pour assurer le show de la mi-temps du Super Bowl. En septembre 2017, elle doit annuler sa tournée européenne à cause de violentes douleurs chroniques.

La consécration avec « A Star Is Born »

À 32 ans, elle fait sa première apparition sur grand écran aux côtés de Bradley Cooper dans A Star Is Born. Ensemble, ils écrivent, produisent et interprètent la plupart des chansons du film. Pour ce rôle, Lady Gaga est nommée à l’Oscar, au Bafta et au Golden Globe de la Meilleure actrice. Elle décroche finalement le Golden Globe et l’Oscar de la Meilleure chanson originale pour Shallow.

Le 28 février 2020, elle sort Stupid Love, le premier extrait de son sixième album, Chromatica. Le 24 mars 2020, elle annonce sur ses réseaux sociaux sa décision de repousser la sortie son nouvel album.

À 34 ans, Lady Gaga s’associe à l’association Global Citizen pour organiser le concert « One World: Together At Home », qui rassemble notamment Billie Eilish, Lizzo et John Legend en soutien à l’OMS et aux personnels de santé.