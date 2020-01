Une vie : Lizzo

La rebelle Lizzo

Elle a commencé sa carrière en 2014, mais elle a vraiment décollé en 2019. Elle est considérée comme l’une des rappeuses les plus influentes du monde : c’est Lizzo.

Elle twerke en jouant de la flûte traversière, elle est l’une des plus fortes voix du mouvement body-positive, elle a été nommée Artiste de l’année par le magazine Time : c’est Melissa Jefferson, alias Lizzo.

« Tu as l’impression d’être la plus moche de tes amies »

Lizzo naît en 1988 à Détroit et grandit dans une famille passionnée par la musique. « Aller à l’école tous les jours ne me rendait pas heureuse. Devoir écouter mes parents ne me rendait pas heureuse. La puberté ne m’a pas rendue heureuse. Suer à grosses gouttes et toutes ces conneries, c’était chiant. Ne pas savoir si les gens m’appréciaient…Toute cette incertitude qui accompagne la jeunesse ne me rendait pas vraiment heureuse », se souvient-elle.

Alors qu’elle est en classe de 5ème, le directeur de la fanfare de son école lui propose de commencer à jouer de la flûte traversière. « On m’embêtait, on se moquait de moi. J’étais triste. Je ne voulais pas avoir le physique que j’avais. Je voulais être quelqu’un d’autre. Et ce n’est pas tout. Tu sais, tu regardes les magazines, tu penses aux choses que tu veux changer, tu penses aux choses que tu veux arranger sur ton corps… Tu as la sensation de ne pas appartenir à ton groupe d’amis, tu as l’impression d’être la plus moche de tes amies, celle qui n’est pas désirable. Les garçons ne t’aiment pas, les filles ne t’aiment pas. Tu ne sais même pas ce que tu aimes. C’est dur. Tu es perdue. »

Une grave dépression en 2009

À 14 ans, elle crée son premier groupe de rap, The Cornrow Clique, avec deux camarades, et prend le pseudonyme de Lizzo. En 2005, elle entre à l’université grâce à une bourse de musique… mais décide d’abandonner ses études en cours d’année. À 20 ans, elle intègre le groupe Ellypseas en tant que flûtiste et chanteuse. Le 17 mars 2009, son père décède. Elle tombe alors dans la dépression et vit près d’un an dans sa voiture. « J’ai perdu ma super star. Je me suis évanouie tellement j’ai abusé des cocktails et j’ai voulu mourir. J’ai arrêté de chanter. J’ai arrêté d’essayer. » Sur les conseils d’un ami, elle s’installe finalement à Minneapolis. Elle y forme deux groupes exclusivement féminins et attire alors l’attention de Prince et du producteur Lazerbeak. « J’avais tellement peur. Je pensais que personne ne s’intéressait à ce que j’avais à dire, que personne ne voulait me regarder. Faire de la musique en solo était si difficile pour moi, j’étais toujours dans ces groupes avec mes meilleures amies et des femmes que je trouvais plus belles que moi, plus cool que moi et plus intéressantes que moi. »

La consécration en 2019

À 25 ans, elle sort son premier album, Lizzobangers, et figure quelques mois plus tard dans la liste des 14 artistes à suivre en 2014 du magazine Time. En 2014, elle collabore avec Prince sur son titre Boy Trouble. En 2015, elle sort son 2ème album, Big GRRRL Small World, et quitte Minneapolis pour Los Angeles. Pourtant à 29 ans, elle envisage d’arrêter la musique : « Je passais mes journées à pleurer dans ma chambre, et je me disais : "Si j’arrête la musique maintenant, personne n’en aura rien à foutre. » Mais Lizzo s’accroche. En novembre 2019, grâce à son 3ème album, Cuz I Love You, elle décroche huit nominations aux Grammy Awards, le record de l’année. En janvier 2020, la chanteuse fait une pause dans sa tournée australienne pour faire du bénévolat avec la Banque alimentaire de Melbourne afin d’aider les victimes des incendies en Australie.