Un couple (pas si) parfait - avec Emma Paris

Emma est créatrice de contenu, elle a des millions d'abonnés sur les réseaux. Pendant plusieurs années, elle était en couple avec un autre influenceur. Leur histoire d'amour, elle l'a vécue sous les yeux de toute sa communauté. Mais dans la vraie vie, tout n'était pas aussi parfait qu'ils le laissaient croire... Je suis Mina Soundiram, journaliste chez Brut, et mon métier, c’est de raconter des histoires. Pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux. Du revenge porn, des retrouvailles inattendues, en passant par des histoires d'amour toxique et dévastatrices... Les personnes que j’ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie, et dans ce podcast, ils me racontent ce qu’ils ont vécu derrière leur écran.