“Le petit train, c'est une star, à Cannes, aussi”

À bord de ce long bolide, on retrouve des touristes et Sammy, le conducteur du petit train de Cannes depuis maintenant deux ans. En cette période spéciale du Festival de Cannes, Sammy apprécie le mélange de cultures avec l’arrivée des étrangers. Mais leur venue amène un inconvénient : la mauvaise circulation. “Les gens ne font pas attention quand ils traversent, toujours au téléphone, toujours occupés. Et c'est surtout très dangereux pour nous car de nombreuses personnes attendent devant les grands hôtels, parce qu'il y a beaucoup de stars, et, justement, ils restent devant les hôtels pour les attendre et les prendre en photo”.

Avec un circuit d’une heure, le petit train passe par la Croisette et ses hôtels connus comme Carlton, le Martinez et Le Majestic. Puis direction le Suquet, la vieille ville de Cannes où les passagers sont invités à prendre une pause de quelques minutes. Puis la balade touche à sa fin avec le retour à la gare maritime, en passant par les plages du Midi et le quai Saint-Pierre. “J'aime mon activité, bien sûr. On a la mer. Il fait beau, il fait chaud, On a tout ce qu'il faut. On a de beaux hôtels, on a des beaux endroits. C'est magnifique”, confie Sammy.

