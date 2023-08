Avec Jonathan Cohen et l'équipe du film Sentinelle





Ce dimanche 27 août s’est terminé le festival du film francophone d’Angoulême qui avait débuté le 22 août. À cette occasion, une projection a été organisée avec plusieurs films en avant premières, dont Sentinelle qui sera disponible à partir du 8 septembre sur la plateforme Prime Vidéo. Le film raconte l’histoire de François Sentinelle qui se voit confier une “enquête sur un groupuscule qui menace la baronne politique locale en la personne d'Emmanuelle Bercot. Celui-ci part sur les traces de ces malandrins avec son acolyte que je joue, l'inspecteur Mauricet, qui est quelqu'un de très droit, très méthodique, très appliqué dans ses fonctions. C'est un bonheur! Ah, c'est de la rigolade à tous les étages. Dans chaque recoin de la séquence, il y a matière à fou rire, je te le dis.”, explique Raphaël Quenard, acteur.

Un jour avec Mallory Wanecque au Festival du film d'Angoulême





On a passé la journée avec Jonathan Cohen au Festival du film francophone d'Angoulême.

Cette journée, le photographe de cinéma Christophe Brachet a réalisé une session photographie avec les membres de l’équipe. Un peu plus tard, l’équipe se rend à la projection du film avec un public de plus de 2800 personnes. Pour David Caviglioli, co réalisateur, cette projection est “une grande réussite” et lui permet d’être plus moins stressé. “Ça a beaucoup, beaucoup rigolé.”