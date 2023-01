Un jour avec Monsieur Poulpe

“C'est le moment où toutes les névroses ressortent”

"C'est intéressant de capter ce moment-là dans la vie d'un artiste : ce moment où tu es entre deux projets, où tu retournes à une vie où il ne se passe rien et en fait c'est le moment où toutes les névroses, toutes les angoisses ressortent. C'est assez flippant. Je suis malade physiquement et angoissée intellectuellement. C'est trop cool, ça va être une super journée". Brut a retrouvé l'humoriste Monsieur Poulpe chez lui pour passer un jour avec.

"Ça va être ma maison. C’est bizarre hein de se dire ça”

Entre un velouté de châtaignes qu'il prépare le matin qu'il dit "raté", un stream live où il rencontre problèmes techniques sur problèmes techniques, et une séance de jeu vidéo, Monsieur Poulpe partage avec humour son quotidien. "Les jeux vidéos, ça me fait un bien fou. Je ne sais pas pourquoi mais j'adore faire ça : en fait, je parle aux gens en anglais mais avec un accent italien. We will kill them like a rigatoni" explique l'humoriste, manettes dans les mains.

Direction ensuite le palais des Glaces, où il va jouer de janvier à avril 2023. "Ça va être ma maison. C'est bizarre hein de se dire ça. C'est pas mal !". La loge est occupée par le mentaliste Fabien Olicard qui se produit actuellement sur scène. "Attends, on va faire un truc : on va mettre la touillette (à café) en haut de la porte comme ça quand il va rentrer, il va se la prendre sur la gueule. C'est pas la meilleure des conclusions pour une journée avec Monsieur Poulpe sur Brut ? Il fait des pièges de la liste des pièges à la touillette avec son chien en laisse dans un couloir glauque" plaisante l'humoriste.