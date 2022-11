“Les enfants sont comme nous. Ils subissent ce qui se passe”

Ce que Karline et Baptiste ont créé, c'est un magazine éducatif pour sensibiliser les enfants à l'écologie. Son nom : Les Missions Plancton. "Ce journal mensuel a été pensé avec des parents, des instituteurs, des experts en environnement. L'idée, c'était de créer quelque chose de vraiment simple, ludique où on fait facilement passer le message au travers de nos travers de jeux et d'escape-games" explique Baptiste, cofondateur de la marque Juliette.

"C'est vrai que les enfants voient ce qui se passe. Ils sont comme nous. Ils subissent ce qui se passe. Et nous, on a envie, avec les Missions Plancton, d'apporter vraiment une énorme dose d'optimisme. Et d'apporter des clés aussi aux parents pour pouvoir expliquer de manière ludique, de manière simple" ajoute Karline. Plancton propose des aventures, des jeux, des énigmes où les lecteurs sont au cœur de l'histoire.

"Chaque mois, à chaque numéro, le lecteur vit une aventure. Il remplit des missions. Donc l'idée, c'est qu'on a douze numéros par an et à chaque numéro, il y a une thématique différente qui est abordée : le recyclage, le rôle de la forêt, le pouvoir de la nature. Et c'est l'enfant qui est la star du magazine" ajoute Karline.