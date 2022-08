Une vie : George Clooney et ses engagements

"J’ai vraiment eu beaucoup de chance dans ma vie”

George Clooney naît en 1961 dans le Kentucky. Sa mère est une ancienne reine de beauté et son père est journaliste télé. À 18 ans, il entame des études de journalisme. En 1982, contre l'avis de son père, il s'installe à Los Angeles. 12 ans plus tard, en 1994, il accède à la célébrité grâce à son rôle du docteur Ross dans la série "Urgences". En 1997, il est désigné "Homme le plus sexy du monde" par le magazine "People". En 2006, il reçoit l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle pour "Syriana". La même année, il s'associe à Barack Obama, alors sénateur de l'Illinois pour dénoncer le conflit au Darfour, ce qui lui vaudra d'être nommé Messager de la Paix des Nations unies deux ans plus tard.

À 47 ans, il entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde du magazine "Time". En 2010, il lève des fonds au profit des victimes du tremblement de terre en Haïti et fait personnellement don d’1 million de dollars. À 50 ans, il est arrêté par la police alors qu’il manifeste avec son père devant l’ambassade du Soudan à Washington. En 2014, il épouse l’avocate et activiste Amal Alamuddin. Ensemble, ils auront des jumeaux. Deux ans plus tard, le couple crée la Fondation Clooney pour la Justice qui œuvre contre les inégalités et pour la justice sociale. En mars 2019, il appelle à boycotter des hôtels de luxe liés au sultan de Brunei, qui s'apprête à instaurer la peine de mort en cas d'homosexualité ou d'adultère en invoquant la charia. Aujourd’hui, George Clooney demeure un acteur très engagé pour la défense des opprimés.

