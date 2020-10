Une vie : John Lennon

John Lennon, sa vie

Il a révolutionné l’histoire du rock’n’roll avec les Beatles, s’est imposé comme un fervent pacifiste et a été assassiné à seulement 40 ans. Retour sur la vie John Lennon.

Plusieurs décennies après son assassinat, il reste une légende. John Lennon a révolutionné l’histoire de la musique rock’n’roll avec son groupe, les Beatles. Il est aussi connu pour son pacifisme, et son titre Imagine est devenu un véritable hymne à la paix.

La naissance des Beatles

John Lennon naît à Liverpool, en 1940. Il est confié à sa tante lorsqu’il a 3 ans. En grandissant, il découvre Elvis Presley. D’ailleurs, il avouera au cours de sa carrière que les Beatles n’auraient pas existé sans « le King ». Le chanteur a 16 ans quand il fonde son premier groupe : les Quarrymen. À cette époque, le style musical à la mode est le skiffle.

Le 6 juillet 1957, un ami lui présente Paul McCartney, guitariste gaucher âgé de 15 ans, qui intègre les Quarrymen. Trois ans plus tard, le groupe se rebaptise les Beatles. C’est le début d’une grande histoire. En octobre 1962, les Beatles sortent leur tout premier single, Love Me Do. L’année suivante, ils sortent leur premier album. La « Beatlemania » commence !

Les polémiques

En 1966, John Lennon crée la polémique. L’interprète déclare que les Beatles sont plus populaires que Jésus. Dans les États conservateurs du sud des États-Unis, leurs disques sont brûlés et John Lennon est menacé de mort, notamment par le Ku Klux Klan.

Il s’explique alors au cours d’une conférence de presse : « Je ne dis pas que nous sommes meilleurs ou plus grands ou que nous nous comparons à Jésus-Christ en tant que personne, ou à Dieu en tant que chose, ou quoi que ce soit d'autre, vous savez. J'ai juste dit ce que j'ai dit et j'ai eu tort, ou été mal compris. »

En 1967, les Beatles sortent l’album psychédélique « Sgt Pepper's Lonely Hearts Blub Band ». La BBC en censure deux titres, car elle considère qu’ils y font l’apologie du LSD.

John Lennon et Yoko Ono

À 26 ans, il rencontre l’artiste Yoko Ono. Au fil des années, l’influence de cette dernière sur John Lennon se fait de plus en plus importante, notamment lors de l’enregistrement de The White Album. Des tensions apparaissent alors au sein du groupe. Huit jours après la sortie de l'album, John Lennon et Yoko Ono publient leur premier opus commun, Unfinished Music No. 1: Two Virgins. À 28 ans, le chanteur des Beatles organise avec Yoko Ono, devenue son épouse, les « Bed-in for peace » d’Amsterdam et Montréal. L’objectif est de diffuser et de promouvoir leur message de paix et leur opposition à la guerre du Vietnam. C’est justement pendant le «Bed-in» de Montréal qu’il enregistre l’hymne pacifiste Give Peace a Chance.

La fin des Beatles

En 1970, les Beatles se séparent. À 31 ans, John Lennon poursuit sa carrière solo et sort son deuxième album, Imagine. L’année suivante, en décembre, le FBI le place sous surveillance. Ils prennent cette décision après les différentes prises de position politiques du chanteur. Le 9 octobre 1975, jour de ses 35 ans, Yoko Ono donne naissance à leur fils, Sean. Il décide alors de se retirer de la scène médiatique pour se consacrer à l’éducation de son second fils. Puis il revient à 39 ans avec l’album Double Fantasy. Le 8 décembre 1980, alors qu’il rentre chez lui à New York, il est assassiné par Mark Chapman, un fan déséquilibré. John Lennon avait 40 ans.