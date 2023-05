The Weeknd, dont le nom de naissance est Abel Tesfaye, est né en 1990 au Canada. Il a été élevé par deux femmes, sa mère et sa grand-mère qui est d’origine éthiopienne. Enfant, il se découvre une passion pour les chanteurs Michael Jackson, R. Kelly et Prince. À 11 ans, il commence à fumer de la marijuana, puis découvre d’autres drogues dont l’ecstasy, la cocaïne et la kétamine. “Il y a eu un moment où j'ai abandonné l'école, je me suis battu, je n’étais pas chez moi pour toujours parce que j'ai quitté la maison. Aujourd’hui, ma mère est juste heureuse que je ne sois pas mort ou en prison” explique l’artiste canadien en 2016, ajoutant : “J’ai la sensation d’avoir vécu assez de choses avant que ma carrière commence, j’avais 21 ans à l’époque. J’ai assez d’expérience pour écrire le reste de mon répertoire”.

Cannes 2023 : Augustin Trapenard a rencontré Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone





Pourquoi The Weekend s'appelle comme ça ?

À 17 ans, The Weeknd, de son vrai nom, Abel Tesfaye arrête l’école. Il devient vendeur chez American Apparel et il compose en parallèle ses premières chansons. Il choisit le pseudonyme de The Weeknd en référence au moment où il a quitté le domicile familial. À 21 ans, il sort sa première mixtape “House of Balloons”. Il est remarqué par Drake, son compatriote canadien, qui l’invite à travailler sur son album “Take Care”. “Il est arrivé comme un grand frère et il a montré au monde ce que je pouvais faire. Depuis, il m’a toujours soutenu et je l’ai soutenu. En coulisses, nous sommes toujours très proches”.

Festival de Cannes 2023 : Augustin Trapenard a rencontré Jude Law





À 22 ans, il signe un contrat avec Universal. C’est cette même année que sort “Trilogy” qui regroupe ses trois précédentes mixtapes. À 23 ans, c’est la sortie de son premier album studio, “Kiss Land”. “Pour "Trilogy", ce qui nous motivait, c’était de devenir riche. Après "Kiss Like", c’était comme si on était enfin riches et qu’on en profitait”. À 25 ans, il atteint pour la première fois la 1re place du Billboard 100 avec “Can’t Feel My Face”, qui sera désignée Meilleure chanson de l’année par le magazine Rolling Stone. “C’est la chanson que j’ai écrit le plus rapidement sur "Beauty Behind the Madness". C’était l’une des dernières chansons, elle a failli ne pas être sur l’album. Je l’ai écrite en 40 minutes environ, je l’ai enregistrée et elle est devenue pour mon plus grand succès”.





La veille de ses 26 ans, il est récompensé par deux Grammy Awards pour son titre “Earned It” et son album “Beauty Behind the Madness”. Quelques mois plus tard, il verse 250 000 dollars au mouvement Black Lives Matter (BLM). Âgé de 26 ans, il passe 26 semaines en tête des charts avec son hit “I Feel It Coming”, enregistré avec Daft Punk. “Moi et Guy-Man (l’un des deux membres du groupe Daft Punk), on a été en boîte ensemble, on a fait la fête ensemble, on avait une sorte de relation. Ça n’a pas été un e-mail au hasard, genre "Hey, tu veux travailler avec nous ?" Nous étions déjà à l’aise pour travailler ensemble. Ces mecs sont nos idoles et les idoles de la plupart des artistes”.

Cannes 2023 : Rencontre entre Augustin Trapenard et Natalie Portman





Lorsqu’il a 30 ans, les événements continuent de s’enchaîner pour lui. En septembre, il figure dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l’année du magazine Time. En novembre, il apparaît le visage tuméfié et entouré de bandages lors des American Music Awards. Ce look fait écho aux clips diffusés au cours de l’année dans lesquels son visage est de plus en plus amoché jusqu’à “Too Late”, où il apparaît décapité entre les mains de deux femmes adeptes de la chirurgie esthétique. Deux mois plus tard, il dévoile un visage complètement transformé dans le clip de “Save Your Tears”.

Festival de Cannes 2023 : Le réalisateur Jonathan Glazer parle du film "The Zone of Interest"





En février 2021, il assure le show de la mi-temps du Superbowl. À 31 ans, il sort son 5e album “Dawn FM”. Quelques mois plus tard, il signe le titre “Nothing Is Lost (You Give Me Strength)”, issu de la bande originale du film “Avatar : la Voie de l’eau”. À 33 ans, il annonce dans le magazine W sa volonté de “tuer The Weeknd” car il se dit “prêt à clore ce chapitre” de sa vie et à refaire de la musique sous son nom : Abel Tesfaye. Puis il présente au Festival de Cannes la série “The Idol”, dont il est le créateur et le producteur. Il y incarne le rôle principal aux côtés de Lily-Rose Depp.

La série "The Idol" accusée de promouvoir la culture du viol





Quel âge a The weeknd ?

L’artiste canadien The Weeknd est né le 16 février 1990. En mai 2023, il a 33 ans. Il a déjà été récompensé par plusieurs récompenses musicales dont un Grammy Award.





Est-ce que The Weeknd est un groupe ?

The Weeknd n’est pas un groupe de musique (à ne pas confondre avec The Weekend, qui est un groupe londonien évoluant au Canada). C’est un chanteur canadien, qui a notamment collaboré avec Daft Punk et Drake.





Quel est l'album le plus vendu de The Weeknd ?

Incluant le hit musical “Earned it” (qui est dans la bande originale du film “50 nuances de Grey”), le second album de The Weeknd, “Beauty Behind the Madness” est un album qui s’est vendu à plus de 750 000 exemplaires aux Etats-Unis. Il a dépassé le million de ventes à travers le monde. C’est l’album le plus vendu par l’artiste.





Est-ce que The Weeknd est un rappeur ?

Le style musical de l’artiste canadien The Weeknd est à la croisée de plusieurs genres, dont la pop, le hip-hop, le r&b, le rock alternatif et la new wave. Il a notamment collaboré avec Daft Punk et Drake.





Qui est l'artiste le plus écouté au monde ?

En 2023, selon le World Guinness Record, le chanteur canadien The Weeknd est devenu “statistiquement le musicien le plus populaire de la planète”. Il a dépassé les 100 millions d’écoutes par mois sur Spotify.





Quand va sortir la série The Idol ?

La nouvelle série de HBO, “The Idol”, qui réunit The Weeknd et Lily-Rose Depp, sortira le 5 juin 2023 dans le Pass Warner d’Amazon Prime Video.