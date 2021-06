Une vie : Julianne Moore

"La pire chose qu'on m'ait dite, c'est que je n'aurai jamais de succès. Et je me souviens avoir pensé : 'Comment le savez-vous ?'" Depuis, Julianne Moore a joué dans plus de 70 films et reçu un Oscar pour son rôle dans Still Alice.

Une icône du cinéma aux multiples récompenses

Julie Anne Smith, qui deviendra plus tard Julianne Moore naît en 1960 en Caroline du Nord. Avant ses 18 ans, elle déménage 23 fois, au gré des mutations de son père militaire. À 22 ans, elle s’installe à New York, se choisit le pseudonyme de Julianne Moore et lutte pour se faire connaître en tant qu’actrice. À 36 ans, elle obtient sa première nomination à l’Oscar pour son rôle dans "Boogie Nights". À 52 ans, elle reçoit son étoile sur l' Hollywood Walk of Fame. En 2015, elle remporte l’Oscar, le Golden Golden, le SAG Award et le BAFTA de la Meilleure actrice pour son rôle d’une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer dans "Still Alice".

Une artiste féministe, engagée dans de multiples causes sociales

À 46 ans, Julianne Moore lève des fonds pour Planned Parenthood, une organisation qui milite pour le droit à la contraception et à l’avortement. En 2008, elle s’associe à l’organisation Save The Children qui lutte contre la pauvreté dans les milieux ruraux aux États-Unis. En 2012, après la tuerie dans l’école de Sandy Hook, elle décide de s’investir dans la lutte pour le contrôle des armes à feu. À 57 ans, Julianne Moore s’associe à la création du mouvement Time’s Up pour l’égalité entre hommes et femmes. À l’automne 2020, Julianne Moore incarne la célèbre militante féministe américaine Gloria Steinem dans le biopic "The Glorias".