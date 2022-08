Une vie : l’écrivaine Faïza Guène

“Maintenant, quand je regarde mon parcours, je suis beaucoup plus indulgente envers moi-même”

Elle naît à Bobigny en 1985, et grandit aux Courtillieres, un quartier de Pantin, en banlieue parisienne. À 13 ans, elle intègre un atelier d'écriture, où elle travaille sur plusieurs scénarios. À 17 ans, elle a déjà réalisé 5 courts métrages. Son professeur de français, Boris Seguin, découvre son talent en lisant quelques pages d'un de ses cahiers… Il envoie ces textes à sa sœur éditrice, Isabelle Seguin, qui propose un contrat à Faïza Guène pour publier son premier livre en 1500 exemplaires… En septembre 2004, à 19 ans, elle publie Kiffe kiffe demain. Le livre est vendu à plus de 400 000 exemplaires et traduit dans 26 langues : c'est l'un des plus grands succès littéraires de l'année…

Après son premier livre, Faïza Guène continue d'écrire et de façonner son style de "romancière populaire"… Ses livres approchent la question de l'identité et le vécu des classes populaires… Féminisme, accès à l'éducation, importance de la lecture dans les quartiers populaires… Depuis son premier livre, Faïza Guène s'engage pour de nombreuses causes et associations. En 2020, Faïza Guène publie son sixième roman, La discrétion. La même année, elle apparaît pour la première fois au cinéma dans le film Sœurs, de Yamina Benguigui.