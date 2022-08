Une vie : le chanteur The Weeknd

“J’ai la sensation d’avoir vécu assez de choses avant que ma carrière commence”

The Weeknd naît en 1990 au Canada et est élevé par sa mère et sa grand-mère, d'origine éthiopienne. Enfant, il se passionne pour Michael Jackson, R. Kelly et Prince. À 11 ans, il commence à fumer de la marijuana, avant de plonger dans d'autres drogues comme l'ecstasy, la cocaïne ou la kétamine. À 17 ans, il arrête l'école, devient vendeur chez American Apparel, et compose ses premières chansons. En mars 2011, il sort sa première mixtape, "House of Balloons". Il est remarqué par Drake, son compatriote canadien, qui l'invite à travailler sur son album "Take Care".

À 22 ans, il signe un contrat avec Universal et publie "Trilogy" qui regroupe ses 3 précédentes mixtapes. En septembre 2013, il sort son premier album studio : "Kiss Land". En 2015, il atteint pour la première fois la 1re place du Billboard 100 avec "Can't Feel My Face", qui sera désignée Meilleure chanson de l'année par le magazine "Rolling Stone". En 2016, il fait don de 250 000 dollars au mouvement Black Lives Matter. La même année, il remporte deux Grammy Awards pour le titre "Earned It" et l'album "Beauty Behind the Madness". À 26 ans, il passe 26 semaines en tête des charts grâce au hit "I Feel It Coming", enregistré avec Daft Punk. À 30 ans, il entre dans la liste des 100 personnalités les plus influentes de l'année du magazine "Time". En janvier 2021, il dévoile un visage complètement transformé dans le clip de "Save Your Tears". Un an après, en janvier 2022, il sort son 5e album "Dawn FM".