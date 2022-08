Une vie : le duo de rap français PNL

Premier groupe de rap à obtenir un disque de diamant en indépendant

Le duo de rap français PNL est formé par deux frères : Tarik et Nabil Andrieu. Ils seraient nés en 1986 et 1989, et grandissent à Corbeil-Essonnes, dans la cité des Tarterêts. En 1995, Serge Dassault, nouveau maire de la ville, nomme leur père, René Andrieu, président de l'Association des jeunes des Tarterêts. Soupçonné de trafic de drogue, le père des deux garçons quitte la ville pour s'installer à Brive-la-Gaillarde, où ils passeront leur adolescence. Les deux frères commencent d'abord la musique en solo sans beaucoup de succès.

En 2014, alors que Tarik sort de prison pour trafic de stupéfiants, il s'installe de nouveau avec son frère aux Tarterêts. C'est là qu'ils décident de créer PNL, "Peace N'Lovés" pour "Paix et Argent". En mars 2015, ils sortent leur premier EP, "Que la famille" puis leur premier album " Le monde Chico", qui se vend à près de 15 000 exemplaires. Il est ensuite certifié disque d'or. En 2017, PNL devient le premier groupe de rap à obtenir un disque de diamant en indépendant avec leur album "Dans la légende". Pour la sortie de leur nouvel album, PNL démarrent une vidéo en live dans la nuit du 21 au 22 mars. Leur clip "au DD", sort 16 heures plus tard, et fait près de 10 millions de vues en 24 heures.