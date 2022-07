Une vie : retour sur le parcours du rappeur Ninho

“Il y a plein d’endroits que tu ne fréquentes plus, il y a des trucs que tu ne fais plus”

“Le rêve de Ninho ? Putain ce serait qu’il aille dans un autre pays, où personne ne le connaît, et qu’il mène sa vida loca frère." Il est l’artiste le plus streamé en France depuis deux ans. II a 65 singles d’or… Voici l’histoire de Ninho. William Nzobazola naît le 2 avril 1996 à Yerres. Ses parents sont originaires de Kinshasa, en République Démocratique du Congo, où son père vit toujours. Il commence à rapper à 12 ans et passe son adolescence à Nemours, en Seine-et-Marne. Après l’obtention d’un bac ES, Ninho tente le concours d’une école de finance mais échoue. Il se consacre alors pleinement à la musique. Une vie : Damso

Entre 2013 et 2016, il sort trois mixtapes gratuites. Mais c’est avec M.I.LS, sorti en 2016, et qui sera certifié disque de platine, qu’il commence à obtenir le succès. En 2017, il sort son premier album studio, Comme prévu, dans lequel il collabore notamment avec Sofiane et Nekfeu. Il multiplie alors les hits et accède au rang d’artiste français le plus écouté en streaming. En 2019, Destin, son second album, est certifié disque de platine 3 semaines après sa sortie en mars. La même année, il devient le premier rappeur français à obtenir plus de 50 singles d’or. Le 6 mars, sa nouvelle mixtape, M.I.L.S 3, fuit sur les réseaux sociaux. Il dévoile son projet le lendemain, et place tous les morceaux de son projet en tête du classement des écoutes. Une vie : PNL