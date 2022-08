Une vie : Lily Collins d’Emily in Paris

Elle est la tête d’affiche d’Emily in Paris

Lily Collins naît en Angleterre en 1989 et son père est le chanteur Phil Collins. À 2 ans, elle décroche son premier rôle dans une série. Alors qu’elle n’a que 6 ans, ses parents divorcent et elle part s’installer à Los Angeles avec sa mère. Lors de la campagne présidentielle de 2008, elle anime une émission sur la chaîne Nickelodeon dans laquelle des enfants élisent leur futur président. À la même époque, elle étudie le journalisme à l’université de Californie du Sud et écrit pour plusieurs magazines pour ados. À 19 ans, elle est nommée Mannequin international de l’année par l’édition espagnole du magazine Glamour. En 2009, elle fait sa première apparition au cinéma dans The Blind Side, où elle incarne la fille de Sandra Bullock. Une vie : Emilia Clarke

En 2017, elle est nommée au Golden Globe de la Meilleure actrice dans une comédie pour sa performance dans L’Exception à la règle.À 28 ans, elle incarne Ellen, une femme souffrant d’anorexie, dans To the bone. À 31 ans, elle devient une star mondiale grâce à son rôle dans la série Emily in Paris, diffusée sur Netflix et dont elle est également coproductrice. En septembre 2021, elle épouse le scénariste et réalisateur Charlie McDowell. Mais elle reste discrète sur sa vie privée, très marquée par la pression qu’avaient exercé les médias sur ses parents au moment de leur divorce. À 32 ans, Lily Collins est de retour pour une nouvelle saison d’Emily in Paris. Une vie: retour sur l’histoire et le parcours de Zendaya