Une vie : Mélanie Georgiades dite Diam's

Diam’s, du rap au voyage

Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de Diam’s, a quitté la musique en 2012 et fondé une agence de voyage spécialisée dans les pèlerinages à La Mecque. Retour sur son parcours.

C’est l’histoire d’une jeune demoiselle qui cherchait un mec mortel… et qui a changé de vie après quatre albums. C’est Mélanie Georgiades, plus connue sous le nom de Diam’s.

À 22 ans, elle remporte la Victoire de la musique du Meilleur album rap

Diam’s naît le 25 juillet 1980 à Chypre d’une mère française et d’un père chypriote grec. Alors qu’elle n’a que 3 ans, ses parents divorcent, et elle s’installe avec sa mère en banlieue parisienne. À 14 ans, elle écrit ses premiers textes et monte son premier groupe de rap avec un ami du collège. À la même époque, elle choisit son pseudonyme : Diam’s.

À 15 ans, elle fait une tentative de suicide. En 1999, elle sort un premier album, qui reste confidentiel. Jamel Debbouze la prend ensuite sous son aile et lui offre une plus grande visibilité dans les médias. À 22 ans, elle sort Brut de femme, qui, porté par le single DJ, connaît un énorme succès et remporte la Victoire de la musique du Meilleur album rap.

À 25 ans, elle sort le single « La Boulette »

Dans le titre Marine, elle s’adresse directement à Marine Le Pen. Dans Ma Souffrance, elle révèle avoir été victime de violences conjugales. À 25 ans, elle est de retour avec Dans ma bulle, et notamment le single La Boulette, qui s’écoule à un million d’exemplaires. Dans la pochette de l’album, elle glisse un tract qui invite ses fans à s’inscrire sur les listes électorales en vue de la présidentielle de 2007.

Dans Ma France à moi, elle oppose sa « France à elle » à « celle qui vote extrême ». À 29 ans, elle crée l’association Big Up Project, dont le but est de venir en aide aux enfants défavorisés en Afrique. En 2009, Paris Match publie des photos d’elle voilée sortant d’une mosquée. À la même époque, elle sort son quatrième album, S.O.S., dont elle refuse de faire la promotion.

Elle se convertit à l’islam

Dans deux titres, elle se confie sur sa dépression et ses séjours en hôpital psychiatrique. À 32 ans, elle raconte sa conversion à l’islam dans son premier livre, Autobiographie. En 2012, elle devient mère pour la première fois d’une fille nommée Maryam et divorce quelques mois plus tard. Trois ans plus tard, elle donne naissance à un garçon, Abraham, né d’un second mariage.

À 34 ans, elle sort un nouveau livre : Mélanie, française et musulmane. En 2017, elle s’installe avec sa famille en Arabie Saoudite. En 2020, Diam’s crée une agence de voyages spécialisée dans les pèlerinages à La Mecque.