Une vie : Michelle Yeoh

Pendant toute sa carrière, elle s'est battue contre les stéréotypes sur les femmes asiatiques et l'âge des actrices dans l'industrie du cinéma. À 60 ans, elle vient d'être sacrée Meilleure actrice aux Oscars pour son rôle dans Everything Everywhere All at Once. Voici l'histoire de Michelle Yeoh.