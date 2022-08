Une vie : retour sur la carrière de Charles Aznavour

« Ce que je veux, c’est être un homme du commun et puis un être hors du commun lorsque je monte sur une scène »

Charlez Aznavour, de son vrai nom Shahnourh Varenag Aznavourian, naît à Paris le 22 mai 1924, alors que sa famille attend un visa pour les États-Unis. Ses parents, artistes d'origine arménienne, avaient fuient la Turquie lors des massacres de 1923. À 9 ans, il prend le pseudonyme d'Aznavour et fait ses premiers pas de chanteur et de comédien sur la scène du Théâtre du Petit Monde. En 1946, il rencontre Edith Piaf qui le prend sous son aile et l'emmène en tournée. À 23 ans, il devient père pour la première fois d'une fille nommée Seda. Il aura cinq autres enfants. Il connaît son premier gros succès à ses 36 ans, grâce au titre "J'me voyais déjà" qu'Yves Montant avait refusé d'interpréter.

À 39 ans, il se rend pour la première fois dans son pays d'origine, l'Arménie. En 1973, il brise un tabou en parlant d'homosexualité dans sa chanson "Comme ils disent". Il réunit en 1989 de nombreux chanteurs français sur le titre "Pour toi Arménie". Les bénéfices servent à la reconstruction de son pays, victime d'un grave tremblement de terre. En 2010, il reçoit une Victoire d'honneur aux Victoires de la Musique. En août 2017, il reçoit une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Charles Aznavour est décédé le 1eroctobre 2018. Il avait 94 ans.