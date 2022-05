Une vie : Yannick Noah, star de tennis et chanteur

“J’étais le meilleur de mon âge”

Yannick Noah est né le 18 mai 1960 à Sedan d’un père footballeur et d’une mère enseignante. Il a grandi au Cameroun, le pays de son père.

De nouveau en France, passionné de tennis, il intègre à ses 15 ans une section sport-études à Nice, et remporte la même année son premier championnat de France cadets.

“J’étais le meilleur de mon âge. À l'époque, les Français ne gagnaient rien. En seniors, on ne gagnait rien. Et je me suis dit : ‘Je serai celui-là.’”, confie le sportif.

À 23 ans, Yannick Noah gagne Roland-Garros face au joueur suédois, Mats Wilander. “Tout le monde sait ce que ça représente pour. C’est le moment de ma vie”, explique-t-il.

Jusqu’à présent, aucun Français n’a gagné un tournoi du Grand Chelem depuis son sacre dans un tournoi masculin.

À 20 ans, il évolue déjà parmi les tous premiers joueurs mondiaux. Le joueur de tennis Félix Auger-Aliassime s'engage pour aider les enfants de son pays d'origine, le Togo.

“Tu te réveilles le matin et tu te dis : “Mais qu’est-ce que je fais maintenant ?”

“Je venais de gagner Roland. J’allais au restaurant, j’avais des photographes qui me suivaient. Il y avait des caméras tout le temps. Je n’étais pas prêt à ça, ce n’était pas ça mon rêve”, raconte-t-il.

Peu de temps après, alors qu’il est numéro 3 mondial et au top de ses performances, le sportif tombe en dépression. Il met fin à sa carrière de sportif à 31 ans, quelques mois après avoir remporté son 23e titre en simple à Sydney.

“Je gagne mais ça ne me fait rien. Tout ce boulot. Tous ces sacrifices, tous ces efforts, c’est pour vivre ces secondes de joie. Le jour où t’as plus ça… C’est fini”, explique le champion.

Découvrez le traitement sexiste des journalistes envers les joueuses de tennis.

“Je rêvais d’être chanteur”

Yannick Noah décide alors de se tourner vers la musique, et sort son premier titre, Saga Africa, qui deviendra le tube de l’été 1991. La même année, il est capitaine de l’équipe de France et remporte la Coupe Davis face aux Etats-Unis. Une première depuis 59 ans.

“Je rêvais d’être chanteur. Quand j’allais voir Téléphone, je voyais Jean-Louis et Louis. Je me disais : “Punaise, qu’est-ce que j’aimerais être à sa place”.

“Tu sais pas trop si tu es d’un pays ou d’un autre et là, tu gagnes pour la France, tu pleures de joie avec tes potes. Et le stade chante Saga Africa… Là, j’ai réussi.”

Yannick Noah remportera encore plusieurs titres de tennis, et sera élu 9 fois de suite personnalité préférée des Français. A 57 ans, lorsque son père Zacharie décède, il devient chef du village d’Etoudi, le village duquel il est originaire au Cameroun. Il vit désormais là-bas.

Après le décès de son père, Yannick Noah quitte la France pour devenir chef de son village au Cameroun. Il raconte pour Brut sa nouvelle vie à Yaoundé.