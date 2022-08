Une vie : retour sur le parcours de Timothée Chalamet

“Quand t'es un jeune acteur, c’est le rêve de travailler sur des films comme ça”

Timothée Chalamet naît en 1995 à New-York et grandit dans un gratte-ciel du quartier de Hell's Kitchen. Sa mère est américaine, agente immobilière et ancienne danseuse à Broadway. Son père est français, travaille à l'UNICEF et comme correspondant aux Etats-Unis du journal Le Parisien. Durant son enfance, ses parents le font tourner dans des publicités. Il passe ses étés au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, chez ses grands-parents paternels. Fan de l'AS Saint-Etienne, son rêve est de devenir footballeur. À 13 ans, il apparaît pour la première fois dans une série TV : un épisode de New York, police judiciaire. À 15 ans, il joue à New-York sa première pièce dans un théâtre off-Broadway de 108 sièges.

Alors élève au lycée artistique LaGuardia, il réussit un casting pour jouer le fils du vice-président américain dans la série Homeland. A 17 ans, il fait partie du casting d'Interstellar, dirigé par Christopher Nolan. Avec Call Me by Your Name, sorti en 2017, sa popularité explose. Il incarne le personnage principal, Elio, un adolescent qui tombe amoureux d'un jeune doctorant lors d'un été italien. À 22 ans, grâce à son rôle d'Elio, il est le plus jeune nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur depuis près de 80 ans. En 2018, il décide aussi de reverser l'intégralité de son cachet pour le film Un jour de pluie à New York, à des associations féministes. En 2020, il appelle à voter contre Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine. En 2021, avec Dune, le jeune acteur est pour la première fois la tête d'affiche d'une super-production à 165 millions de dollars de budget.