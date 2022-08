Une vie: Spider-man, l’ado devenu super-héros

“Et si on faisait un super-héro capable de s’accrocher au mur et au plafond comme une mouche ?”

Il naît en 1962, sous la plume de Stan Lee et Steve Ditko. Spider-Man, c’est Peter Parker, un orphelin élevé par son oncle et sa tante. Il tente de vivre une vie normale jusqu’à ce qu’il acquiert des super-pouvoirs et devienne Spider-Man. Quand Spider-Man ne sauve pas le monde, Peter Parker a les mêmes soucis qu'un ado ordinaire. Il a des problèmes de cœur, d'amitié. En près de 60 ans, Spider-Man est devenu une icône de la pop-culture mondiale. Dans les années 1970, son adaptation au Japon a inspiré les Power Rangers. Une vie: Barbie, poupée mythique mais controversée

Dès 1982, il est adapté en jeu vidéo. Dans les années 1990, Michael Jackson projette de racheter l’entreprise Marvel afin d’interpréter Spider-Man au cinéma. C’est finalement Tobey Maguire qui sera l'interprète de Peter Parker en 2002. Avec un budget de 258 millions de dollars, Spider-Man 3 devient le film le plus cher de l’histoire. En 2012, Andrew Garfield reprend le rôle dans The Amazing Spider-Man. À partir de 2016, Tom Holland devient Spider-Man au sein du Marvel Cinematic Universe. Dans ses aventures, Spider-Man a tout vécu… Il est mort plusieurs fois, il a été cloné et il a même changé d'identité.Mais Spider-Man, c’est avant tout l'histoire d'un ado qui devient adulte. Une vie : Tom Holland