Une vie: Barbie, poupée mythique mais controversée

“Barbie n’est pas seulement la blonde et stupide poupée, elle est très intelligente”

Jouet mythique, mais parfois controversé, Barbie est créée à New York le 9 mars 1959. Elle porte le même prénom que la fille de sa créatrice, Ruth Handler. Malgré les doutes des professionnels, elle connaît un succès immédiat. À 2 ans, sous la pression des fans de la poupée, un petit ami fait son apparition. Son nom ? Ken, comme le fils de sa créatrice. Au fil des années, elle exerce plus de 150 métiers. À 21 ans, elle change de look : elle arbore une peau noire et une coupe afro. Afrique du Sud : elles ont créé une poupée représentative d'une petite fille africaine

À 40 ans, elle est présente dans les chambres de 99% des Américaines de 3 à 10 ans. Au début des années 2000, son physique évolue. Elle a moins de poitrine, une taille moins marquée et son visage se fait plus juvénile. À 47 ans, ses mensurations sont dénoncées par des chercheurs britanniques. Selon eux, son extrême minceur pourrait «* endommager l'image corporelle des petites filles* ». À 57 ans, elle se démultiplie. Grande, petite, ronde, brune, blonde, noire, asiatique. Ses créateurs la présentent comme un symbole de la diversité. En 2017, elle porte un voile pour la première fois et fait à nouveau polémique. Elle apparaît sous les traits de l’escrimeuse américaine médaillée olympique Ibtihaj Muhammad. En 60 ans, plus d’un milliard de Barbie se sont vendues dans le monde. Aujourd’hui encore, 58 millions de Barbie sont vendues chaque année dans 150 pays. Cet hôpital soigne les enfants et leurs poupées