Une vie : Will Smith

Will Smith, rappeur et acteur

Il est l’un des acteurs hollywoodiens les plus populaures, mais aussi les plus sujets aux rumeurs. C’est Will Smith.

C’est l’histoire d’un homme en noir qui a fait danser la planète. Pour toute une génération, il est le Prince de Bel-Air. Pour une autre, il est l’un des héros de Men in Black. Sa relation avec son épouse déchaîne les passions. C’est Willard Smith, plus connu sous lie nom de Will Smith.

NBC lui propose de construire une série autour de lui : « Le Prince de Bel-Air »

Will Smith naît en 1968 à Philadelphie. À la fin du lycée, il fait un pacte avec son père : si sa carrière dans le rap ne décolle pas dans l’année, il s’engage à aller à l’université. À 20 ans, il remporte, avec son duo de hip-hop DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince, le premier Grammy Award du Meilleur album rap pour Parents Just Don't Understand.

Durant deux ans, il ne paie pas tous ses impôts et subit un redressement fiscal à hauteur de 2,8 millions de dollars. Il est quasiment ruiné lorsque la chaîne NBC lui propose de construire une série autour de lui : Le Prince de Bel-Air. À 27 ans, il cartonne dans le blockbuster apocalyptique Independence Day.

Le premier rappeur nommé à l’Oscar du Meilleur Acteur

À l’époque, le film s’impose comme le deuxième plus grand succès de l’histoire au box-office. L’été suivant, il est l’agent secret J dans Men in Black, dont il interprète aussi la chanson titre. Deux autres opus suivront, en 2002 et en 2012. En 1997, il épouse Jada Pinkett. Ensemble, ils auront deux enfants : Jaden, en 1998, et Willow, en 2000. Will Smith était déjà père d’un premier fils, Trey, né en 1992 d’une précédente union.

À 29 ans, il sort son premier album solo, Big Willie Style, qui s’écoule à plus de 12 millions d’exemplaires dans le monde. À 32 ans, il est le premier rappeur nommé à l’Oscar du Meilleur Acteur pour son interprétation du boxeur Mohammed Ali dans Ali. À l’occasion d’une avant-première en Afrique du Sud, il rencontre Nelson Mandela.

Il dément appartenir à l’Église de Scientologie

En 2007, le magazine Newsweek lui décerne le titre d’Acteur le plus puissant d’Hollywood. À 38 ans, il joue aux côtés de son fils Jaden dans À la recherche du bonheur. Mariage libre, échangisme, infidélités, divorce… Dans les années 2010, son mariage avec Jada Pinkett fait l’objet des nombreuses rumeurs. En 2018, pour y mettre fin, il déclare sur le plateau de l’émission de son épouse qu’ils n’ont jamais fait partie de l’Église de Scientologie. En 2019, il est le Génie dans l’adaptation en live-action du classique de Disney Aladdin, qui génère un milliard de dollars de recettes dans le monde. En juin 2020, le rappeur August Alsina révèle qu’il a eu une relation avec Jada Pinkett durant plusieurs années et prétend que Will Smith avait donné sa bénédiction. Après des années de spéculation, Jada Pinkett confirme la relation avec August Alsina alors que le couple était séparé.