Une vie : Zoë Kravitz, actrice et icône de mode

Zoë Kravitz incarne la nouvelle Catwoman dans Batman

Elle est actrice et icône de mode, elle est la fille de deux célébrités, voici l’histoire de Zoë Kravitz.

A 33 ans, elle est devenue Selina Kyle, Catwoman dans Batman de Matt Reeves, sorti en mars 2022.

Elle s’est entraînée pendant deux ans pour ce rôle.

“On s’inspire forcément des acteurs qui sont passés avant nous, car ils ont été géniaux. Alors on s’inspire d’eux, tout en cherchant des moyens de s’approprier le personnage. J’ai trouvé ça passionnant”, voici ce que Zoë Kravitz déclarait dans l’interview donnée avec Robert Pattinson pour la sortie au cinéma du dernier film Batman.

Qui est la mère de Zoë Kravitz ?

Zoë Kravitz est née le 1er décembre 1988 à Los Angeles. Ses parents sont la rock star Lenny Kravitz et l’actrice Lisa Bonet. Ses parents divorcent quand elle a 5 ans et elle déménage à Miami puis à New York avec son père.

Elle a aussi une demi-sœur, Lola Moma, et un demi-frère, Nakoa-Wolf Momoa, issus du deuxième mariage de sa mère avec l’acteur Jason Momoa.

Quel a été son premier film ?

Au lycée, elle souffre de boulimie et d’anorexie. Selon elle, l’environnement dans lequel elle a grandi n’y est pas pour rien…

“Ma mère était magnifique et très mince, et mon père était toujours entouré de top models… Moi, j’étais petite, et de toute façon, on est toujours mal dans sa peau à cet âge-là” expliquait Zoë Kravitz à Vogue UK en 2019.

En 2007, elle commence à prendre des cours de théâtre à l’université d'État de New York mais arrête au bout d’un an.

La même année, Zoë Kravitz décroche son premier rôle dans Le Goût de la vie, une comédie romantique avec Catherine Zeta-Jones.

Quels sont les groupes de musique qu’elle a créés ?

Alors que sa carrière d’actrice décolle, elle forme aussi deux groupes dont Zoë Kravitz est la chanteuse.

Le groupe LOLAWOLF, dont le nom est un hommage à son frère et sa sœur, joue même en première partie de Miley Cyrus.

En 2011, elle est à l’affiche de X-Men : Le Commencement dans lequel elle incarne Angel Salvadore, puis rencontre le succès avec la série de films Divergente.

“The Road Within” de Gren Wells

En 2013, Zoë Kravitz incarne une jeune femme anorexique dans The Road Within, ce qui lui ouvre les yeux sur ses propres troubles alimentaires.

“C’était vraiment dingue. On voyait mes côtes. J’essayais de perdre toujours plus de poids pour le film et je n’arrivais pas à me dire : c’est bon, là, arrête. C’était flippant” se rappelle Zoë Kravitz, dans une déclaration faite à Vogue UK en 2019.

En 2015, la jeune femme s’était déjà exprimé sur son physique : “Je crois que quand on n’est pas à l’aise dans ses vêtements, ça se voit dans votre langage corporel, ça émane de vous. Ça vient de l’intérieur et ça se voit.”

Dans cette même interview, l’actrice déclare aussi : “Le fait qu’ils me considèrent comme quelqu’un qui apporte du sang neuf et repousse les limites compte beaucoup pour moi. Faites votre truc. Vraiment. Ne laissez personne vous dire ce qui est cool ou pas.”

Habituée de la Fashion Week, Zoë Kravitz devient la nouvelle égérie d’Yves Saint Laurent, YSL Beauté, en 2017.

“Les Animaux fantastiques” de David Yates

Elle rejoint également une franchise de plus en incarnant Leta Lestrange dans Les Animaux fantastiques.

L’actrice explique en 2018 : “Inconsciemment, je me préparais pour ce rôle depuis très longtemps, mais quand j’ai tourné à Poudlard et tout, la gamine de 12 ans en moi a pété un câble. Je ne m’étais pas rendu compte à quel point je voulais encore être à Poudlard.

Je crois qu’Harry Potter est l’un des premiers livres que j’ai lu de moi-même. Un livre que j’ai lu parce que j’en avais envie, pas parce qu’on m’avait dit de le lire ou fait lire à l’école.”

Le 5 décembre 2001, Harry Potter sortait au cinéma en France. Retour en vidéo sur la sortie du premier Harry Potter il y a 20 ans.

Qui est le mari de Zoë Kravitz ?

Elle endosse l’un des rôles principaux dans la série Big Little Lies, qui est diffusée pendant deux saisons et gagne de nombreuses récompenses.

À 31 ans, elle épouse l’acteur Karl Glusman au cours d’une cérémonie qui se tient dans la propriété parisienne de son père.

Le couple divorce en 2021.

“Pussy Island” son prochain film

Vingt ans après la sortie du film High Fidelity où jouait sa mère, Zoë Kravitz devient productrice exécutive et tête d’affiche d’une adaptation de High Fidelity en série télévisée.

Elle reproche à Hulu d’avoir annulé la série après une saison.

En février 2022, elle donne une interview au magazine féminin Elle, dans laquelle elle déclare : ““Ils n’ont pas compris l’importance de cette série et son potentiel… Elle avait du sens pour les gens. C’est une grosse erreur.”

Elle annonce son projet de réaliser Pussy Island, un film qu’elle a co-écrit et dans lequel elle apparaîtra aux côtés de son petit ami, Channing Tatum.