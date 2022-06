Voici comment Thomas Pesquet regarde les films dans l'espace

“Il faut se fixer car sinon tu flottes”

Depuis la station spatiale, les astronautes regardent aussi des films ! Voici comment, expliqué par Thomas Pesquet, présent au Festival de Cannes. "Évidemment on n’a pas de salle de cinéma" précise l’astronaute français. Pour les regarder, un rétroprojecteur a été installé dans la station spatiale il y a quelques années : “On a un écran qu’on a un peu bricolé, c’est des espèces de grandes feuilles de plastique blanc qu’on déploit sur les murs”. Thomas Pesquet raconte son quotidien dans l'ISS

“C’est un des seuls loisirs qu’on a en commun à bord de la station spatiale. On s’installe tous, et on partage ces moments ensemble. C’est souvent des films américains, car la langue la plus commune est l’anglais” confie Thomas Pesquet. Pour ne pas partir dans les airs, à droite, en haut, en bas, à gauche, dans la station, les astronautes doivent se fixer. Pour cela, ils utilisent des sortes de “tendeurs ou élastiques” ajoute Thomas Pesquet. Cannes : Alain Chabat discute avec Augustin Trapenard