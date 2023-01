Voici la musique la plus écoutée de l’histoire sur Spotify

3,3 milliards de streams cumulés

Shape of You de l'artiste anglais, Ed Sheeran, n'est plus la musique la plus streamée dans l'histoire de Spotify. Elle vient d'être dépassée par… Blinding lights du chanteur et compositeur canadien, The Weeknd. Le titre, sorti en novembre 2019, cumule 3,3 milliards de streams sur la plateforme musicale.