Voici les premières images des Sims 5

Ce 18 octobre, à l'occasion de l'événement "Behind The Sims Summit", Elecronic Arts (EA) et Maxi ont annoncé une grande nouvelle qui a fait plaisir aux fans. Ils ont donné un aperçu du "jeu Sims nouvelle génération". N'ayant pas de nom officiel, les Sims 5 est pour le moment appelé "Projet Rene", en référence au renouveau et à la "renaissance" du jeu. La franchise, vieille de 22 ans, offrira de nouvelles fonctionnalités, comme davantage de liberté pour les joueurs dans la décoration des espaces, des maisons. Pour le moment, pas plus d'informations n'ont été communiqués, dont la date de sortie tant attendue du jeu vidéo. Mais les développeurs ont laissé entendre qu'il ne le serait pas avant quelques années. Les Sims 4 est sorti il y a de cela 8 ans, et est maintenant disponible gratuitement pour les joueurs. Brut revient sur les images de la franchise au diamant vert, depuis sa première publication, dans les années 2000.