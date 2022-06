Voilà comment Jean-Louis Trintignant parlait de la mort

“Je pense à la mort car je suis sûr que c’est une façon de vivre mieux”

Interviewé à la télévision en 1979 sur son rapport à la mort, voici ce qu'en disait l'acteur Jean-Louis Trintignant : "Si je devais proposer une émission, je proposerai un magazine sur la mort. Ca peut choquer au premier abord. La mort, c'est un sujet tabou. Pourquoi n'en parle-t-on pas ? On pourrait en parler d'une façon qui ne soit pas angoissante. On ferait l'interview de gens qui vont mourir. Un type qui va mourir, il dit la vérité. Vraiment, il en a rien à fiche."

"Moi je pense à la mort pour mieux vivre. Je pense qu'on devrait vivre chacun comme si on allait mourir le lendemain. Quand on boit un verre de vin, on devrait le boire comme si c'était le dernier, on l'apprécierait merveilleusement. Quand on fait l'amour, on devrait penser que c'est la dernière fois et on serait dans un état extraordinaire. La mort est présente en moi par rapport à la vie. C'est pas du tout une idée triste, morbide. J'y pense car je suis sûr que c'est une philosophie, c'est une façon de vivre mieux, d'apprécier. On se dit toujours on a le temps mais qu'est-ce qu'on perd comme temps, "le temps d'apprendre à vivre il est déjà trop tard" concluait l'acteur en citant Louis Aragon.