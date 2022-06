Voir l’interview exclusive de Mélanie Diam's sur Brut

"Mon histoire, c’est une histoire qui a rarement été bien racontée”

“Je ne renie pas mon passé. Je me suis même consciente que c’est ce qui fait ce que je suis maintenant, que je sois devant vous avec ce voile et que j’accepte de parler de mon cheminement. Si j’avais pas trouvé la paix, j’aurais été morte. Je suis une rescapée”. La rappeuse n’a pas donné d’interview française depuis 7 ans. Elle a arrêté la musique il y a 13 ans. Mélanie Georgiades, plus connue sous le pseudonyme "Diam's", a échangé dans une interview exclusive avec Augustin Trapenard pour Brut sur sa nouvelle vie, sa famille, son mari, la religion qu'elle a choisi, l'islam, et le déferlement médiatique dont elle a été victime il y a quelques années. (Re)découvrez la vie et le parcours de Diam’s

"Mon histoire c'est pas celle qui est sur internet. Ce n'est pas celle qu'on voit circuler. C'est une histoire qui a rarement été bien racontée". Dans Salam qu'elle a co-réalisé, l'ancienne chanteuse de rap a voulu "partager la vérité". Dans le documentaire, elle revient aussi sur les moments difficiles qu'elle a connu : tentative de suicide, hospitalisation en psychiatrie… "Ça fait 10 ans, mais je ne suis pas coupée du monde contrairement à ce que j'entends parfois. Ça fait 10 ans que les gens m'écrivent pour me dire qu'ils ne vont pas bien. Il y en a des milliers, voire des millions. C'est une réalité."