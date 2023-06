Une enquête est en cours





Yuz Boy, le vainqueur de la saison 2 de la compétition de rap "Nouvelle école" diffusée sur Netflix, est actuellement au cœur d'une controverse. Une plainte pour viol a été déposée contre lui en août 2022, accusant le rappeur de rapports sexuels non consentis avec la plaignante sur une période s'étalant de fin 2020 au printemps 2021. L'affaire est actuellement sous enquête, selon les déclarations du parquet de Paris. Cette révélation a choqué les fans et les téléspectateurs, remettant en question la sélection des candidats par Netflix et la responsabilité de l'industrie du divertissement dans de tels cas.

Selon BFM, la plaignante est une connaissance du rappeur âgée de 24 ans. Dans sa plainte et lors d'une interview avec BFM, elle a expliqué que le premier viol aurait eu lieu fin 2020. Initialement, la relation était consentie, mais elle aurait demandé à Yuz Boy de s'arrêter en raison de douleurs, demande qui aurait été ignorée. Le deuxième viol aurait eu lieu en février 2021 dans un ascenseur, alors qu'ils se rendaient à une soirée ensemble. Le troisième viol aurait eu lieu un mois plus tard, au domicile de la victime, et aurait entraîné une grossesse non désirée suivie d'un avortement.

La réponse de Netflix





L'article de BFM révèle l'existence d'une conversation téléphonique entre la plaignante et un homme qu'elle affirme être Yuz Boy. BFM a eu accès à cet enregistrement dans lequel l'interlocuteur exprime ses excuses et semble reconnaître ses torts. L'authenticité de cet enregistrement devra être examinée dans le cadre de l'enquête en cours.

L'avocate de Yuz Boy a affirmé que le rappeur était totalement inconscient de l'existence de cette plainte et de l'enquête en cours. De son côté, Netflix France a déclaré ne pas être informé de cette affaire, précisant que la plateforme de streaming n'a été mise au courant de la plainte que quelques heures avant la diffusion du dernier épisode de "Nouvelle école". Netflix a également souligné que des vérifications approfondies des antécédents des candidats sont effectuées lors du processus de sélection, et qu'aucun élément similaire n'avait été découvert dans le cas de Yuz Boy.

