"Option éducation sexuelle" : cet atelier qui permet aux ados de parler librement de sexualité

"Comment on le trouve chez une femme ça ?" Un atelier qui permet aux ados de parler librement de leur vie affective et sexuelle, c'est l'expérience pilote qu'a filmée la réalisatrice Marie-Pierre Jaury pour son documentaire "Option éducation sexuelle". Et voilà ce que ça a changé pour ces lycéens. 👉 Le documentaire "Option éducation sexuelle" est diffusé ce mardi 14 décembre à 20h55 sur France 5. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque