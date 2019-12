4 conseils pour mieux dormir

Écouter son corps, bannir les Ă©crans le soir, ne pas trop se prendre la tĂȘte avec les applications qui mesurent le sommeil
 Voici 4 conseils de Guy Leschziner, neurologue et spĂ©cialiste du sommeil, pour mieux dormir.

La premiĂšre chose Ă faire, c’est de ne pas se fier aux applications. En effet, la plupart des applications qui permettent de mesurer la qualitĂ© du sommeil enregistrent simplement les mouvements survenus pendant la nuit et donnent une idĂ©e approximative de la quantitĂ© de sommeil dont on a besoin. Mais "si vous ĂȘtes dĂ©jĂ stressĂ© Ă propos de votre sommeil et qu’un appareil vous indique que vous obtenez un sommeil de mauvaise qualitĂ© ou un sommeil insuffisant
 Cela peut augmenter votre anxiĂ©tĂ© Ă propos du sommeil et rendre le sommeil plus difficile Ă trouver " explique Guy Leschziner, neurologue et spĂ©cialiste du sommeil.

Bref, pour bien dormir il faudrait donc ne pas trop se prendre la tĂȘte sur le fait de vouloir bien dormir. Il faut en fait savoir Ă©couter son corps. Guy Leschziner prĂ©cise : "Le bon nombre d’heures de sommeil qu’un adulte devrait avoir est trĂšs variable".

Pour les personnes qui ont du mal Ă s’endormir, Guy Leschziner prĂ©conise de rĂ©flĂ©chir Ă nos habitudes diurnes qui pourraient avoir un impact sur notre sommeil. ArrivĂ© en fin de journĂ©e, il faut donc Ă©viter de boire du cafĂ© ou du thĂ©, ou de s’exposer Ă une lumiĂšre vive, notamment les lumiĂšres bleues des Ă©crans. Celles-ci rĂ©priment la production de mĂ©latonine, une hormone trĂšs importante dans le cycle du sommeil puisqu’elle "dĂ©clenche le signal pour dormir".