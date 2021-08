4 idées reçues sur la libido

Les hommes en auraient plus que les femmes, on en aurait plus quand il fait chaud, l'effet du gingembre… 4 idées reçues sur la libido démontées par Ambre Larrazet et Eddy Moniot, les comédiens de la série Sexotuto.

On fait plus l’amour quand il fait chaud

Il s’agit d’une pure idée reçue : “La preuve en est, il y a un pic de naissance au mois de septembre. Or, si on compte bien : septembre - 9 mois = janvier ! En janvier, il fait froid !”

Les hommes ont plus de libido que les femmes

Ce n’est pas vrai : la libido est un phénomène dont ni la fréquence ni l’intensité ne sont liées au genre. Seul le cycle menstruel peut éventuellement influer sur la libido. D’ailleurs, les hommes aussi ont un cycle, mais un dont ils ont moins conscience que les femmes

On a plus de libido à 20 ans qu’à 40

Ambre rappelle à ce sujet : “À 20 ans, tu es plus dans l’expérimentation, dans la folie…Tu te cherches, tu essaies des trucs. Et quand on arrive à 40 ans, il se trouve que tu te connais un peu mieux.” Et savoir ce qu’on aime, ne pas tout expérimenter, n’a évidemment rien à voir avec le fait d’en avoir moins envie.

Le gingembre augmente la libido

Il s’agit là encore d’un cliché. En effet, il n’existe aucune preuve scientifique qui prouve que le gingembre augmente la libido. Non pas qu’il n’y ait aucun lien entre libido et alimentation, comme le rappelle Eddy : “Je pense que le truc, c’est de se dire qu’une bonne alimentation, ça aide.”