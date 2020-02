5 conseils pour lutter contre la crise d'angoisse.

Olivia Remes, doctorante à l'Université de Cambridge et spécialiste de l'anxiété et de la dépression, livre cinq conseils pour traverser plus sereinement une crise d’angoisse.

Acceptez la situation

N’essayez pas de combattre l’angoisse si vous sentez que cette terrible émotion arrive. N’essayez pas de la fuir. Ne luttez pas. Acceptez que c’est en train de vous arriver, et attendez que ça passe, comme une vague qui se retire.

Attendez

Ne faites rien sur le moment. N’essayez pas de combattre ce que vous ressentez. C’est comme lorsque vous entendez les gens dire : « Comptez jusqu’à 10 avant de vous énerver contre quelqu’un. » Faites la même chose avec une crise d’angoisse. C’est important, parce que lorsque vous avez ces crises d’angoisse, ou ces crises de panique, ou une angoisse intense, vous ne pensez pas toujours de façon claire. C’est difficile de vous rappeler de certaines choses. Alors, pour vous donner le temps de retrouver vos capacités et recommencer à penser clairement, attendez.

Si vous prenez les crises de panique par exemple, elles vous semblent très dangereuses, mais ce n’est pas le cas. Vous n’allez pas mourir, vous n’allez pas faire une crise cardiaque. Vous vous sentez vraiment très mal sur le moment, mais vous allez vous en sortir, et ce n’est pas dangereux. Ça peut vous aider à attendre que la crise d’angoisse passe.

Respirez

Fermez les yeux, essayez de libérer toutes vos pensées et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez, expirez. À chaque fois qu’une pensée surgit, laissez-la partir et ramenez votre esprit vers votre respiration. Ne nourrissez pas vos pensées. Cette technique est basée sur la méditation de pleine conscience et elle a prouvé, dans de nombreuses études, qu’elle réduisait l’angoisse.

Souvent, quand vous êtes angoissé ou stressé, vous avez une respiration haletante. C’est de cela qu’on veut se débarrasser : vos muscles se tendent. Vous voulez calmer votre corps. Imaginez que vous avez un ballon dans le ventre et que vous essayez de le gonfler quand vous inspirez. Vous inspirez, le ballon se gonfle. Vous expirez et il reprend sa forme initiale.

Soyez indulgent avec vous-même

Imaginez que vous ayez un ami qui vous fait constamment remarquer tout ce qui ne va pas chez vous. Vous voudriez probablement vous débarrasser de cette personne immédiatement, n’est-ce pas ? Les personnes anxieuses font ça tellement souvent qu’elles ne réalisent plus qu’elles ne sont pas gentilles avec elles-mêmes. On dit souvent qu’il faut pardonner les autres, mais qu’en est-il de soi-même ? Ça peut vraiment améliorer notre santé mentale. Si vous avez eu une crise d’angoisse et que ça vous gêne, ne vous inquiétez pas. Laissez tomber. Si vous vouliez parler à quelqu’un mais que vous n’avez pas eu le courage de le faire, pardonnez-vous. C’est important de vous pardonner pour toutes les erreurs que vous pensez avoir faites.

Ne pensez pas au pire

Nos pensées ne sont que des événements mentaux. Ne vous concentrez pas sur le pire. Lorsque quelqu’un est angoissé, il pense souvent aux choses négatives qui pourraient se produire. J’appelle ça « emprunter de la douleur au futur », parce que les choses négatives ne sont pas en train de se produire, mais vous pensez qu’elles pourraient se produire dans le futur. Une autre chose que vous pouvez faire, c’est écrire ce qui vous inquiète pour voir si cela se produit réellement. Quand vous réalisez que la plupart du temps, ça n’arrive pas, ça vous donne confiance dans le fait que vous pouvez changer votre façon de penser.