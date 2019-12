Tuto : pratiquer la méditation de pleine conscience

Pratiquer la méditation de pleine conscience, tout le monde peut le faire. Voilà les trois principaux conseils du médecin psychiatre Christophe André pour méditer.

1. Arrêter tout le reste. Avant toute chose, pour méditer, il faut lâcher tout ce qu’on est en train de faire : « On lâche les distractions, on lâche les écrans, on arrête tout et on se pose » précise le médecin psychiatre Christophe André.

2. Soigner sa posture. Dans tous les enseignements de méditation, qu’ils soient traditionnels, millénaires ou contemporains, on recommande de prêter attention à la posture. La posture de méditation, c'est deux choses : la posture du corps et la posture de l’esprit.

D’abord, la posture du corps : on peut méditer assis sur une chaise, « les pieds à plat au sol, les mains reposant sur les cuisses, les épaules ouvertes, le dos droit » détaille le médecin psychiatre Christophe André. Les yeux peuvent être fermés ou ouverts, aucune importance, mais il est plus facile de commencer les yeux fermés. « Et on peut bouger évidemment, quand on est débutant, il faut pas se bloquer » ajoute Christophe André.

Ensuite, il y a la posture de l’esprit. « Quand on médite, ce qui est important, c'est de ne pas chercher à obtenir un résultat immédiat » lance le médecin psychiatre Christophe André. La méditation ce n’est pas de la relaxation. Le but n’est donc pas de se détendre à tout prix : « On cherche juste à observer ce qui se passe en nous à cet instant » précise Christophe André. « La posture de l'esprit, c'est la curiosité et la bienveillance. On ne se juge pas, on regarde juste ce qui va arriver pendant l’exercice » ajoute le médecin psychiatre.

3. Prendre conscience de ce que l'on est en train de vivre. On peut commencer par simplement prendre conscience que l’on est en train de respirer : prendre conscience du mouvement de l'air qui entre et ressort, de la poitrine et du ventre qui s'élèvent et s’abaissent… « Laissez votre corps respirer comme il le souhaite, simplement, vous prenez conscience que la respiration est là et vous la ressentez » précise Christophe André.

Ensuite, on peut prendre conscience de son corps : « Qu’est-ce qui se passe dans vos pieds, vos jambes, votre ventre, vos épaules, votre visage, vos bras ? Reliez-vous tranquillement à votre corps, aux sons présents autour de vous, on peut méditer même quand il y a des bruits autour de nous » détaille le médecin psychiatre.

Christophe André conseille de ne pas trop réfléchir à ne pas penser, mais au contraire les laisser passer sans s’accrocher à l’une d’entre elles. C’est ce qui s’appelle la pleine conscience. « On est dans la vraie vie, on n'est pas parti sur son nuage, dans sa bulle bien protégée. On est là, présent, conscient, en train d'écouter, en train de ressentir » explique le médecin psychiatre.

Si cet état paraît perturbant, c’est parce qu’il est inhabituel : « Habituellement, on est focalisé sur un seul truc, une seule pensée, une seule action. On est plutôt à l'extérieur de nous-mêmes d'ailleurs et là, on se recentre et on prend conscience de tous les phénomènes qui sont associés à notre expérience, les pensées, le souffle, le corps, les sons, on est là, présent et vivant » précise le médecin psychiatre Christophe André.

Christophe André conseille de méditer régulièrement. Le médecin psychiatre recommande également de ne pas démarrer sa journée en se collant devant un écran, mais plutôt de se poser et de prendre conscience, pendant 5, 10, ou 15 minutes. Mais l’exercice peut être répété tout au long de la journée, par petits bouts, lorsqu'on est dans une salle d'attente, les transports en commun, à la terrasse d'un café, ou entre deux activités.

Enfin, Christophe André préconise de pratiquer la médiation avant de s’endormir : « Plutôt que de s'endormir avec ses énervements, ses projets, ses inquiétudes, prendre le temps de se reconnecter à soi-même » explique le médecin psychiatre.

« Ce qui est vraiment important, c'est de comprendre que… il n'y a rien de plus simple finalement. C'est aussi simple que de marcher, que de manger, d'ailleurs on peut marcher en pleine conscience, on peut manger en pleine conscience, c'est pas mal. Il faut simplement le faire très régulièrement » conclut le médecin psychiatre Christophe André.