5 fausses bonnes idées pour avoir moins chaud

Prendre une douche froide, boire énormément d'eau, rester près d'un ventilateur… Voici 5 fausses bonnes idées pour avoir moins chaud.

1. Prendre une douche froide. « On a l'impression qu'on va se refroidir, mais en fait, on risque de créer un choc thermique et le corps, il a horreur des variations de température » explique Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Il vaut donc mieux éviter que l'organisme ne se fatigue pour rétablir la température corporelle à 37 degrés. Il faut plutôt « une douche fraîche », ni trop chaude, ni trop froide, ce qui, en plus, favorise l’endormissement.

2. Boire énormément. Selon Gérald Kierzek, médecin urgentiste, boire plus de 3 litres, est une mauvaise idée en période de canicule ou de fortes chaleurs. « Quand on dit qu'il faut boire, il faut boire 1,5 à 2 litres d’eau » précise Gérald Kierzek, médecin urgentiste. En buvant plus, il peut y avoir des risques d'intoxication, ou de noyade intérieure, en particulier chez les personnes âgées. « C'est ce qu'on appelle l’hyponatrémie » décrit Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Lorsque l’on boit trop d’eau, le sel contenu dans le corps se dilue, ce qui provoque des troubles neurologiques. L’hyperhydratation peut même provoquer un décès.

« Il faut s’hydrater, mais il faut s'hydrater avec des boissons qui sont à température ambiante » ajoute Gérald Kierzek, médecin urgentiste. La température idéale : entre 12 et 14 degrés. En effet, lorsqu’on ingurgite une boisson très glacée (ou très chaude), l’organisme est obligé de dépenser de l’énergie et produire de la transpiration pour remettre le liquide à température corporelle. « Et si vous produisez de la transpiration, c'est un facteur de déshydratation » précise Gérald Kierzek, médecin urgentiste. L’hydratation est également moins efficace.

3. Mettre sa clim à fond. Le problème, c’est que le corps a du mal à supporter les grosses différences de température : il a besoin d’être à température à peu près constante. « S'il fait 40 dehors, pas question de mettre la clim à 20 ou à 25. On va mettre une clim rafraîchissante, mais on va faire attention à avoir une température modérée » conseille Gérald Kierzek, médecin urgentiste.

4. Boire de la bière. La bière, c'est de l’alcool et l'alcool, c’est un facteur de déshydratation. « On va avoir un effet immédiat de cette bière fraîche qui va peut-être faire du bien, mais ça va être à très court terme. Et à moyen terme, malheureusement, ça va déshydrater » explique Gérald Kierzek, médecin urgentiste. La meilleure manière de s'hydrater, c'est donc de boire de l'eau.

5. Mettre le ventilateur proche de soi. En plaçant son ventilateur trop près de soi, on risque une irritation des voies aériennes et donc d’être plus sensible aux virus. « Et puis on sait que le ventilateur, chez les personnes âgées ou qui ont le cœur un peu fragile, c'est pas forcément une très bonne idée non plus, en tout cas quand il est proche de soi » conclut Gérald Kierzek, médecin urgentiste.