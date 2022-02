À Noisy-le-Grand, Céline a créé "Un pas en avant" pour aider des enfants autistes à suivre une scolarité

"On voit vraiment que les enfants progressent quand on est en collectivité." À Noisy-le-Grand, Céline et son mari ont créé "Un pas en avant", une structure pour aider des enfants autistes comme Ariel à suivre une scolarité adaptée et qui maintient un fort degré de socialisation. Brut les a rencontrés. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque