Andrea nous raconte sa vie avec le VIH

"Malgré tout, j'arrive à vivre comme n'importe quelle femme, n'importe quelle maman, n'importe quelle épouse." À 22 ans, Andréa a appris qu'elle était séropositive et sa vie s'est écroulée. Grâce à l'aide de ses proches et l'avancée des traitements elle s'est relevée. Aujourd'hui, elle a trois enfants, un mari et elle nous explique comment on vit avec le VIH. Le #Sidaction2023 c'est ce week-end, pour ceux qui souhaitent donner ça se passe sur le site sidaction.org ou par téléphone au 110.