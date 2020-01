Axel Allétru, paraplégique après un accident motocross

Devenu paraplégique après un accident de moto, Axel Alletru raconte son histoire

Axel Alletru était un grand espoir du moto-cross. En 2010 il subit une grave chute lors d’une compétition. Un grave accident qui va le faire devenir paraplégique. Cependant, Axel Alletru n’est pas de ceux qui se laissent abattre…

“Je veux être pilote de motocross quand je serais plus vieux” disait Axel Alletru à ses parents lorsqu’il était petit. Et il l’a fait. Sportif de haut niveau, il enchaînait les compétitions et maîtrisait son sport avec succès. Une grande carrière pouvait s’ouvrir à lui… Mais en quelques secondes, tout a chaviré. Lors d’une énième compétition de moto-cross, Axel Alletru arrive sur une bosse. Alors, il refuse de lâcher les gaz, perdre ne serait-ce qu’une demie-seconde était prendre un risque dans la course. Donc il prend l’appel du saut. Ensuite, sa moto l’éjecte et il atterrit en bas du dos. L’accident est fatidique. Rapidement, Axel Alletru est rapatrié en France afin de se faire opérer. Du jour au lendemain, ses jambes ne fonctionnent plus. Axel Alletru se retrouve en fauteuil roulant.

“Si j'avais un message à dire à l'Axel de 20 ans, je lui dirais de ne pas lâcher les gaz”

“Ce qui m'est arrivé, je dois le partager”, confie Axel Alletru. Après 2 ans de rééducation, le jeune athlète est parvenu à remarcher à l'aide d'attelles et de béquilles. Cependant, il a perdu 80 % des muscles de ses jambes ainsi que la sensibilité. C’est certain, cet accident a changé sa vie. Mais, cela n’a pas changé sa passion pour le sport. Depuis son accident, Axel Alletru continue à pratiquer la natation, à l’aide de ses bras seulement. Il décide alors de se lancer un challenge : participer aux jeux paralympiques de Rio 2016. Ainsi, de 2011 à 2016, Axel Alletru remporte 6 médailles d'or aux championnats de France de natation handisport. “Je dois le transmettre aux autres parce que que tout le monde peut y arriver”, raconte-t-il. En 2018, il se lance un nouveau défi : participer au Dakar en janvier 2020 comme pilote. Aujourd'hui, Axel Alletru anime des conférences. Il raconte comme il a surmonté les conséquences de son accident : “Je ne suis pas surhumain, (…) il faut aller rechercher des ressources en soi pour y arriver.”