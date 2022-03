Axelle a créé Mapatho, une appli qui aide les malades atteints de pathologies chroniques

"Je suis allée en rendez-vous et en fait, elle ne connaissait pas du tout l'endométriose." Comme 1 femme sur 10 en France, Axelle est atteinte d’endométriose. Face aux difficultés à être diagnostiquée et à trouver un spécialiste, Axelle a eu l'idée de créer Mapatho, un site et une application de ressources pour les malades atteints de pathologies chroniques. Elle raconte. Cette vidéo a été produite en partenariat avec une marque