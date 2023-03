Brut a rencontré Loury Lag, explorateur de l’extrême

“Je pensais que j’étais condamné”





“Ma première expédition, ça remonte à un paquet d’années maintenant… Je me suis perdu dans les Everglades, aux États-Unis. J’ai traversé une bonne partie des États-Unis pieds nus, je me suis fait piquer par un scorpion dans le Grand Canyon… Il m’est arrivé que des galères… Tirer dessus au Mexique et tout. Et j’ai compris de suite, en fait, qu’il n’y aurait pas de demi-mesure”. Depuis, Loury Lag enchaîne les expéditions et les défis sportifs à travers le monde grâce à un mental d’acier. “J’ai découvert l’extrême bien avant de rentrer dans l'aventure et d’en faire mon métier, dans une enfance violente, très délicate avec mon paternel. J’ai quitté l’école très tôt, j’ai fait des expériences de vie très dures… Dans le légal, dans l’illégal. La survie, ça a toujours fait partie de ma vie. Pour moi, la zone de danger ou de mort, c’est beaucoup plus loin que la norme” explique l’explorateur.

Sur la durée, c’est grâce au mental que le sportif, père de deux petites filles, tient lors d'une aventure. “Le mental, à partir du moment où tu ne te retrouves pas dans une situation où il y a un point de non-retour, c’est ton meilleur allié (…). Et c’est génial d’être constamment face à des échecs, c’est ce qui permet d’être plus compétent, plus affûté et un tout petit peu meilleur la fois d’après”. Son pire souvenir ? “J’ai vécu une situation horrible où je pensais que j’étais condamné. J’avais été piqué par un scorpion et je pensais que j’allais mourir dans moins d’une minute, et quand j’ai compris que le venin allait juste me paralyser, ça a presque été le plus beau jour de mon existence”. Dans le livre-photo, Horizons extrêmes, publié aux éditions Epa Eds, le sportif revient en images sur ses aventures.

